مدرب فياريال الجديد: فوجأت بالفرصة ولن أتخلى عنها

(إفي): قال مدرب فياريال الإسباني الجديد، فران اسكريبا، اليوم انه لم يكن يتوقع الفرصة التي اتيحت له في قيادة هذا الفريق لانه أمر غير معتاد في مثل هذه الأوقات من الموسم.

وقال اسكريبا في مؤتمر صحفي عقب قيادة اول مران لفياريال الذي تعاقد معه اليوم عقب رحيل مدربه السابق مارسيلينو جارسيا تورال الأربعاء "المعتاد في هذه الفترة هو انتظار سير مجريات الأمور على مدار العام، لذا فقد كانت بمثابة مفاجأة كبيرة لي".

وأوضح انه تعاقد مع "الغواصات الصفراء" "بحماس شديد ورغبة في مساعدة" فريق يقوم باداء جيد.

واعترف انها مسئولية كبيرة تقع على عاتقه، في اشارة إلى خوض الفريق الإسباني لمنافسات الدور الحاسم المؤهل للمجموعات بدوري الأبطال الأوروبي أمام موناكو الأربعاء المقبل.

وقال "أعلم أنني أواجه تحديا كبيرا، لكن لا يمكنني الرفض".

وكشف "سنحاول مساعدة اللاعبين واستمرار اللعب على طريقتهم وسير الأمور بشكل جيد. اسلوبنا مماثل لطريقة فياريال خلال اعوام واعتقد ان هذا يمكن ان يساعدنا كثيرا".

وأضاف " يجب مواصلة المشروع. الأمر الأساسي هو الاستفادة من الامور الجيدة في الفريق وهي كثيرة".

وأشار "دائما ما كنت احب اسلوب لعب فياريال. دائما ما كان فريقا منظما وهذا يعجبني. تعاقدت مع الفريق للاسهام في امكانية تحسين ادائه".

وتولى مدرب خيتافي السابق اسكريبا تدريب فريق فياريال عقب رحيل مدربه مارسيلينو جارسيا تورال امس، لمدة موسم.

كان مارسيلينو قد تولى قيادة فياريال في يناير2013 وقاده الموسم الماضي للمركز الرابع بالليجا، إضافة لنصف نهائي بطولة دوري أوروبا.