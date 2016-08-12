برلسكوني: بعت ميلان حبا في النادي.. وهذه رسالتي للجمهور

(إفي): قال رجل الأعمال الإيطالي ورئيس الوزراء الأسبق، سيلفيو برلسكوني، اليوم أنه قرر بيع نادي ميلان لمجموعة من المستثمرين الصينيين "من منطلق حبي" للنادي، مشددا في الوقت ذاته أن لديهم الرغبة في الاستثمار ووضع فريق كرة القدم بين الأفضل في العالم.

وقال برلسكوني في بيان له "قمت بشراء الميلان منذ 30 عاما بداعي الحب. وقررت بيعه أيضا لذات السبب. لقد وضعت النادي في أيدي مجموعة لديها الإمكانيات اللازمة وإرادة الاستثمار لجعله يتنافس من جديد مع الأندية الأكبر على مستوى العالم".

وأكد السياسي الإيطالي بأنه يشعر بـ"التأثر والألم" لبيع (الروسونيري) ولكنه أيضا "مطمئن" بسبب "قناعته بأنه فعل مرة أخرى الأمر الذي يصب في مصلحة الميلان".

وقال برلسكوني بأنه يحمل "ذكريات استثنائية لا مثيل لها" خلال السنوات التي كان فيها مالكا للنادي والتي حظي خلالها بـ"شرف قيادته لأن يكون الأكثر تتويجا بالألقاب في العالم".

وقال في هذا الصدد "أتذكر وأشكر لاعبين كبار ومدربين وإداريين عملوا في النادي. والكثيرين منهما كانوا جزءا من أسطورة كرة القدم واستطعنا معهم أن نحقق انتصارات استثنائية في إيطاليا وأوروبا والعالم".

وتوجه مالك النادي السابق بحديثه للجماهير مشددا على "عشق الملايين من الأشخاص لقميص والأحمر والأسود والذي كان حاسما من أجل صناعة فريق له طابع خاص ومختلف وأقوى من البقية".

وكان برلسكوني، الذي سيتم عامه الـ80 الشهر المقبل، قد أعلن مطلع الشهر الجاري التوقيع على عقد مبدئي لبيع 99.93% من أسهم النادي لمجموعة من المستثمرين الصينيين مقابل 740 مليون يورو.

وأكدت الشركة الإيطالية أن الشركة الصينية هي "Sino-europe Investment Management Changxing" التي تتكون من صندوق "Haixa Capital" الحكومي للتنمية والاستثمارات، ورجل الأعمال يونجهونج لي ومستثمرين آخرين.

ويمتلك "الروسونيري" في دولاب بطولاته 18 لقبا في الدوري الإيطالي وسبعة في دوري الأبطال وخمسة في كأس إيطاليا وستة في كاس السوبر، قبل أن يمر في السنوات الأخيرة بأزمة كبيرة على مستوى النتائج وكان آخرها في الموسم الماضي عندما حل سابعا في جدول الترتيب السيري آ.