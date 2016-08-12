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مرض غامض يصيب طفلاً في بنجلادش ويجعله أشبه بالمسنين

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مرض غامض يصيب طفلاً في بنجلادش ويجعله أشبه بالمسنين مرض غامض يصيب طفلاً في بنجلادش ويجعله أشبه بالمسنين

مرض غامض يصيب طفلاً في بنغلادش ويجعله أشبه بالمسنين

يعاني طفل بنجلادشي في الرابعة من عمره من مرض غامض يجعله يبدو رجلاً مسنا، وقد أدخل إلى مستشفى في العاصمة دكا لإجراء الاختبارات الطبية اللازمة، بحسب ما أعلنت عائلته والأطباء المتابعون له.

ووافق المستشفى الجامعي في دكا على إجراء الفحوص الطبية ومحاولة تشخيص المرض وعلاجه مجاناً. ويدعى الطفل بايزيد شيكدار وهو ابن عائلة فقيرة من المزارعين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقد ولد الطفل وجلده سميك مما جعل التجاعيد تبدو عليه في هذا السن المبكر وتجعله أشبه بالمسنين. وهو يعاني أيضاً من اضطرابات في القلب والسمع والبصر بسبب هذا المرض.

وعرضت العائلة طفلها على عدد كبير من الأطباء، لكنهم عجزوا عن تشخيص المشكلة، بحسب الوالد لالبلو شيكدار. وقال لمراسل وكالة فرانس برس: “لقد بعنا أرضنا لنتحمل مصاريف المستشفيات المحلية، وأخذناه إلى معالجين تقليديين، ولم يجد كل ذلك نفعاً، هذا المستشفى هو أملنا الأخير”.

ويشير بعض الأطباء إلى إمكانية أن يكون الطفل مصاباً بمرض يسرع الشيخوخة من بعد الولادة، لكن أطباء المستشفى تريثوا إلى حين ظهور نتائج الاختبارات الطبية.

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