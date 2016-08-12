توقيف النجم الهندى شاروخان فى مطار لوس أنجلوس

كتب نجم بوليوود شاه روخ خان الشهير باسم شاروخان تغريدة على موقع تويتر قائلا أنه يتم احتجازه فى المطارات الأمريكية “فى كل مرة لعينة” بعد أن تم توقيفه فى مطار لوس أنجلوس الدولى.

كتب سفير الولايات المتحدة إلى نيودلهى، ريتشارد فيرما، تغريدة يعتذر فيها للنجم الهندى اليوم الجمعة، قائلا أن الحكومة الأمريكية تعمل على “التأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى.”

هذه هى المرة الثالثة التى يتم فيها احتجاز النجم الهندى فى مطار أمريكى. ففى عام 2012 تم ايقافه فى مطار وايت بلينز بولاية نيويورك. وفى عام 2009 تم احتجازه لمدة ساعتين فى مطار نيوارك.

يحظى المشاهير وكبار المسؤولين فى الهند بمعاملة خاصة ويتجنبون الإجراءات الأمنية المعتادة.

ولم يتضح سبب توقيف خان، وهو مسلم، أو مدة توقيفه.