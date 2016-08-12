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ارتفاع الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى لها في 7 أسابيع

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ارتفاع الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى لها في 7 أسابيع ارتفاع الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى لها في 7 أسابيع

ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات، اليوم الجمعة، لتصل إلى مستوى جديد هو الأعلى في سبعة أسابيع إذ وجدت السوق دعما في صعود أسهم شركات الطاقة وشركات مثل إيه.بي مولر-ميرسك التي صعد سهمها بفضل توقعاتها للأرباح.

وقفز سهم ميرسك 4.9 بالمئة ليصبح أكبر الرابحين على مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بعدما أبقت شركة الشحن والنفط الدنمركية العملاقة على توقعاتها لأرباح 2016 رغم تحقيقها صافي ربح دون التوقعات.

واقتفت أسهم شركات الطاقة أثر مكاسب النفط الخام حيث صعد مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي واحدا بالمئة ليتصدر قائمة الرابحين على مستوى القطاعات. وارتفعت أسهم تولو أويل وبي.بي ورويال داتش شل بنسب تراوحت بين 1.1 و4.4 بالمئة.

وزاد مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش بعدما بلغ أعلى مستوى له في سبعة أسابيع في وقت سابق من الجلسة معوضا جميع الخسائر التي تكبدها عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وارتفع مؤشر يورفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.1 بالمئة.

وعند فتح السوق تراجع مؤشرا فايننشال تايمز 100 البريطاني وكاك 40 الفرنسي 0.1 بالمئة بينما انخفض داكس الألماني 0.2 بالمئة.

 

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