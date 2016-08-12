أخبار عاجلة

بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى -
تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا لتحريضهم على العنف بمنيا القمح لـ 3 يوليو -
محافظ الشرقية يُعلن الحداد العام وتنكيس الأعلام 3 أيام -
سطو مسلح على سوبر ماركت شهير بدمياط الجديدة -
تلاميذ الإسكندرية يجسدون وحدة "الهلال والصليب" في طابور الصباح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. شاهد سحر وجمال مدينة الأقصر من بالون طائر بالسماء

Google+ Print
بالصور.. شاهد سحر وجمال مدينة الأقصر من بالون طائر بالسماء بالصور.. شاهد سحر وجمال مدينة الأقصر من بالون طائر بالسماء
الأقصر – أحمد مرعى

يرصد "اليوم السابع" سحر وجمال الطبيعة الرائعة والمعابد المتراصة على جانبى نهر النيل بمدينة الأقصر، والتى تم التقاطها عبر إحدى البالونات الطائرة المنتشرة فى البر الغربى بالمحافظة، والتى تنطلق فى رحلات يومية فجر كل يوم، ويقبل عليها آلاف السائحين من كل صوب وحدب.

وتعتبر محافظة الأقصر أكبر متحف مفتوح فى العالم حيث إنها تضم أكثر من ثلثى آثار العالم، فبداخلها معابد ومتاحف القدماء المصريين الراسخة منذ آلاف السنين على جانبى نهر النيل، وهى معابد الأقصر والكرنك والمدامود ومونتو وإسنا وأرمنت ومتحف الأقصر ومتحف التحنيط، ومعبد الرمسيوم ومعبد هابو ووادى الملوك والملكات، وغيرها من الآثار التاريخية الفرعونية المنتشرة منذ آلاف السنين.

كما تظهر الصور والفيديوهات السحر الجمالى الطبيعى الذى رسمته أيدى الله عز وجل فى تلك المدينة العظيمة، التى تقوم على الزراعة وتظهر الأراضى الزراعية بطبيعة ساحرة تؤكد على سر اختيار الأقصر عاصمة السياحة العالمية، لجمال وروعة المشاهد الطبيعية التى يراها السائحون الذين يستقلون البالون الطائر بصورة يومية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365