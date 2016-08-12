بالصور.. شاهد سحر وجمال مدينة الأقصر من بالون طائر بالسماء

يرصد "اليوم السابع" سحر وجمال الطبيعة الرائعة والمعابد المتراصة على جانبى نهر النيل بمدينة الأقصر، والتى تم التقاطها عبر إحدى البالونات الطائرة المنتشرة فى البر الغربى بالمحافظة، والتى تنطلق فى رحلات يومية فجر كل يوم، ويقبل عليها آلاف السائحين من كل صوب وحدب.

وتعتبر محافظة الأقصر أكبر متحف مفتوح فى العالم حيث إنها تضم أكثر من ثلثى آثار العالم، فبداخلها معابد ومتاحف القدماء المصريين الراسخة منذ آلاف السنين على جانبى نهر النيل، وهى معابد الأقصر والكرنك والمدامود ومونتو وإسنا وأرمنت ومتحف الأقصر ومتحف التحنيط، ومعبد الرمسيوم ومعبد هابو ووادى الملوك والملكات، وغيرها من الآثار التاريخية الفرعونية المنتشرة منذ آلاف السنين.

كما تظهر الصور والفيديوهات السحر الجمالى الطبيعى الذى رسمته أيدى الله عز وجل فى تلك المدينة العظيمة، التى تقوم على الزراعة وتظهر الأراضى الزراعية بطبيعة ساحرة تؤكد على سر اختيار الأقصر عاصمة السياحة العالمية، لجمال وروعة المشاهد الطبيعية التى يراها السائحون الذين يستقلون البالون الطائر بصورة يومية.