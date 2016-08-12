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مقتل 10 سجناء جراء انفجار قنبلة يدوية داخل سجن بالفلبين

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مقتل 10 سجناء جراء انفجار قنبلة يدوية داخل سجن بالفلبين مقتل 10 سجناء جراء انفجار قنبلة يدوية داخل سجن بالفلبين

انفجار .. أرشيفية

ذكرت الشرطة الفلبينية اليوم الجمعة، إن عشرة سجناء بأحد سجون المدينة، بينهم مواطنان صينيان، قتلوا جراء انفجار قنبلة يدوية بعد تبادل لإطلاق النار في مكتب مأمور السجن.

وقال قائد الشرطة المحلية جوزيه كارومبا إن مأمور سجن مدينة باراناك في العاصمة مانيلا أصيب بجروح في الحادث الذي وقع مساء الخميس.

وأوضح كارومبا أن السجناء، ومعظمهم من المعتقلين في جرائم تتعلق بالمخدرات، كانوا على موعد للاجتماع مع المأمور داخل مكتبه وكانوا في منطقة الاستقبال عندما اندلع شغب في الخارج.

وأضاف ” المأمور قال إنه سمع صوت طلقات نارية الأمر الذي دفعه إلى سحب مسدسه”.

وتابع كارومبا “واستمر السجناء في إطلاق النار نحو المأمور، ورد المأمور بإطلاق النار أثناء محاولته شق طريقه للخروج من مكتبه وحينها انفجرت القنبلة اليدوية”.

ولم يتضح بعد المسؤول عن تفجير القنبلة.

د ب أ

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