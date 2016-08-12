اليوم.. انقطاع المياه لمدة 12 ساعة عن 4 مناطق رئيسية بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن المناطق المحصورة بين شارع المنتزه، وفريد سميكة، وجسر السويس، وعبدالعزيز فهمى، لمدة 12 ساعة، اعتبارا من الساعة 7 مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة 7 صباح اليوم التالى، نظراً لأعمال تحويلات مترو الأنفاق بمنطقة مصر الجديدة.

وطالبت الشركة، أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.