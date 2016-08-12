المقاومة الشعبية اليمنية تسيطر على منطقة ثعبات شرق تعز

سيطرت المقاومة الشعبية فى تعز على منطقة ثعبات شرق مدينة تعز، وتحريرها من مليشيات الحوثيين وصالح.

وذكر المركز الإعلامى للمجلس العسكرى بتعز أن 6 من قوات الجيش والمقاومة قتلوا فى الاشتباكات التى دارت فى ثعبات واستمرت حتى ساعات متأخرة من الليلة الماضية، وأصيب 21 كما أصيب 7 مدنيين فى القصف على المناطق السكنية إلا أن القوات استمرت فى تطهير المنطقة.

وأوضح أن 11 من عناصر المليشيات قتلوا فى الاشتباكات بين الجانبين، وأصيب العشرات فى ثعبات والجحملية وحى عقبة شرق المدينة وقد تمت السيطرة على مدرسة عقبة التى يتمركز فيها عناصر المليشيات.

وأضاف أن القوات الحكومية صدت هجوما للمليشيات فى الجبهة الغربية للمدينة والتى حاولت التقدم فى محيط اللواء 35 ودارت اشتباكات عنيفة فى منطقتى مدرات ووادى حنش غرب وجنوب غرب اللواء.. فى الوقت الذى قامت فيه مدفعية المليشيات بقصف اللواء من مواقعها.

وكانت اللجنة المشرفة على تثبيت وقف اطلاق النار فى تعز قد أعلنت أمس عن مقتل 4 مدنيين واصابة 23 آخرين بعد قصف للمليشيات بصواريخ الكاتيوشا على قرى مديرية الصلو فى جنوب محافظة تعز.

من ناحية أخرى وجه مجلس تنسيق المقاومة فى تعز نداء لجميع مواطنى المدينة القادرين على حمل السلاح للقتال إلى جانب إخوانهم فى الجيش والمقاومة للدفاع عن أرضهم.

ودعا بيان أصدره الشيخ عارف جامل نائب رئيس مجلس تنسيق المقاومة جميع المواطنين إلى رفع الاستعدادات وحشد الطاقات لمواجهة المليشيات التى تحاصر المدينة وتقصفها بالمدفعية الثقيلة كل يوم وطالب الشباب والتجار والوجهات الاجتماعية بمد الجيش والمقاومة بكل ما يلزم.