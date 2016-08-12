تأخر إقلاع طائرة مصر للطيران المتجهة إلى دبى لمدة ساعتين

أرسل أحد قراء اليوم السابع، شكوى من تأخر إقلاع رحلة "القاهرة_دبى"، والتى كان من المقرر لها أن تقلع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وأشار القارئ فى رسالته، التى بعث بها لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، أن الرحلة تأخرت عن الإقلاع لمدة ساعتين، مشيراً إلى أن ركاب الطائرة قابعون فى المطار، فى انتظار إقلاعها.

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