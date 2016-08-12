كيف تجهزين حقيبة السفر مع طفلك

عندما تجهزين حقائب السفر استعدادا لرحلة عائلية، لا تستغربي من كم الألعاب والقصص والملابس التي سيود طفلك أخذها معه في الرحلة. لكن أهم أمر يجب عليك معرفته وهو مفتاح نجاح هذه العملية هو قلّة وخفّة أمتعتك. اليك هذه النصائح التي ستساعدك في هذه المهمة:

- طفلك سيحب أن تكون له حقيبته الخاصة فامنحيه الفرصة وساعديه على اختيارها.

- وفّري له فرصة اختيار ملابسه ليشعر بالمشاركة مثلاً خيّريه بين قطعتين.

- عليك معرفة الوزن المسموح لكل حقيبة وكذلك عدد الحقائب إن كنت ستسافرين بالطائرة.

- إن كانت سفرتك بالسيارة فتأكدي من اتساع الصندوق لعدد وحجم الحقائب.

- قلّلي من قطع الملابس بحيث يمكنك التنسيق بينها.

- اختاري الملابس سهلة الغسيل والتي لا تحتاج لكيها بكثرة.

- قسّمي الملابس إلى مجموعات ليسهل عليك إيجادها في الحقيبة، مثلا ضعي مجموعة الجوارب في كيس منفصل داخل الحقيبة وكذلك كيس آخر للملابس الداخلية.

- احرصي على معرفة الأنواء الجوية للوجهة التي تقصدينها قبل السفر لاختيار الملابس المناسبة.

- إن كان الجو حاراً فلا ضرر من أن تأخذي معك جاكيتاً قطنياً خفيفاً لطفلك ففي المساء تهبط درجات الحرارة.

- لا تنسي واقي الشمس. اختاري النوعية الجيدة. إن كانت لديك عبوة بما تبقى من العام الماضي فتخلصي منها واشتري عبوة جديدة فقد تكون فعاليتها قد انتهت.

- إن كان لطفلك لعبة محببة لا يستغني عنها فاحرصي على عدم نسيانها خاصة للأطفال الصغار الذين يعتمدون على احتضان دبهم المفضل وقت النوم.

- لا تنسي علية صغيرة تحتوي على الإسعافات الأولية.

- من الأفضل أن تحملي معك حقيبة صغيرة لحالات الطوارئ أثناء السفر فقد تحتاجينها، ويعتمد ما تضعين بها حسب عمر طفلك، فمثلا الحفاظات والحليب واللهاية للأطفال الصغار، أما الأكبر عمراً فبإمكانك أخذ كتب، أقلام تلوين ودفتر، لعبة، جهاز الكتروني كالآي باد.