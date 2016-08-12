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قتلي وجرحي فى قصف روسي سوري على بلدة الدانا في ريف إدلب

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قتلي وجرحي فى قصف روسي سوري على بلدة الدانا في ريف إدلب قتلي وجرحي فى قصف روسي سوري على بلدة الدانا في ريف إدلب

أرشيفية

أفادت مصادر في المعارضة السوية، بمقتل عدد من المدنيين في قصف على مدينة إدلب شمالي سوريا، في وقت استمرت المعارك بين الجيش السوري وفصائل المعارضة المسلحة في مدينة حلب، شمال غربي البلاد.

وذكر ناشطون في إدلب، أن 11 مدنيا على الأقل قتلوا  فيما أصيب آخرون، في قصف شنته طائرات روسية وسورية على بلدة الدانا في ريف المدينة.

كما تعرضت بلدات أخرى في ريف إدلب لغارات جوية مماثلة، من دون وقوع إصابات في صفوف المدنيين، حسبما ذكرت “سكاي نيوز عربية”.

وفي حلب، تمكنت الفصائل السورية المعارضة من صد هجوم للجيش السوري مدعوما بمليشيات حزب الله، على مناطق استعادتها الفصائل من القوات الحكومية مؤخراً جنوبي المدينة.

وذكرت مصادر إعلامية في المعارضة السورية أن القوات الحكومية كانت تحاول التقدم نحو تلّتي “المحروقات والجمعيات”، إلى جانب قرية العامرية جنوب مدينة حلب، قبل أن تصدها الفصائل المسلحة.

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