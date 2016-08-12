مساعد وزير الداخلية الأسبق: الأمن المعلوماتى يواجه الإرهاب بتقنيات حديثة

قال اللواء محسن حفظى مساعد وزير الداخلية الأسبق: إن الأمن متطور ويستخدم التقنيات الحديثة باستمرار، بما يسمح للضباط التفوق على الإرهاب، وهناك دورات تدريبية باستمرار، فضلاً عن قوة الأمن المعلوماتى بوزارة الداخلية التى تسمح له بسرعة جمع المعلومات، وإحباط الجريمة، فالإحباط للحوادث الإرهابية هو ما يسمى بالأمن الراقى.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، لـ"اليوم السابع"، مشكلة سيناء أنه تم تجاهلها منذ 30 سنة، فسيناء تحتاج إلى التنمية وليس الحل الأمنى فحسب، وما يفعله الرئيس السيسى الآن هو عين العقل.