أخبار عاجلة

بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى -
تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا لتحريضهم على العنف بمنيا القمح لـ 3 يوليو -
محافظ الشرقية يُعلن الحداد العام وتنكيس الأعلام 3 أيام -
سطو مسلح على سوبر ماركت شهير بدمياط الجديدة -
تلاميذ الإسكندرية يجسدون وحدة "الهلال والصليب" في طابور الصباح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

نجوم العالم في تكريم بان كي مون

Google+ Print

الجمعة 12-08-2016 01:57

أقيم حفل تكريم خاص بالأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، يوم أمس الاربعاء في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بحضور عددٍ من النجوم والنجمات العالميين .

ومن بين الحاضرين ماريا كاري Mariah Carey وداكوتا جونسون Dakota Johnson ولاري كينغ Larry King وستيفي وندر Stevie Wonder ونيكول شيرزينيغر Nicole Scherzinger، إضافة إلى النجمة العالمية شارون ستون Sharon Stone.


وقد عمد النجوم إلى التقاط الصور مع أمين عام الأمم المتحدة الذي يبلغ من العمر 72 عاماً.

يذكر أن Brett Ratner وDavid Raymond هما من أقاما حفل العشاء لـ"كي مون".

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي