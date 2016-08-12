نجوم العالم في تكريم بان كي مون

أقيم حفل تكريم خاص بالأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، يوم أمس الاربعاء في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بحضور عددٍ من النجوم والنجمات العالميين .

ومن بين الحاضرين ماريا كاري Mariah Carey وداكوتا جونسون Dakota Johnson ولاري كينغ Larry King وستيفي وندر Stevie Wonder ونيكول شيرزينيغر Nicole Scherzinger، إضافة إلى النجمة العالمية شارون ستون Sharon Stone.



وقد عمد النجوم إلى التقاط الصور مع أمين عام الأمم المتحدة الذي يبلغ من العمر 72 عاماً.

يذكر أن Brett Ratner وDavid Raymond هما من أقاما حفل العشاء لـ"كي مون".

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