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انتشار الأوناش بمحيط أعمال إزالة الجزيرة الوسطى لميدان النهضة

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انتشار الأوناش بمحيط أعمال إزالة الجزيرة الوسطى لميدان النهضة انتشار الأوناش بمحيط أعمال إزالة الجزيرة الوسطى لميدان النهضة
كتب عبد الرحمن سيد

انتشرت الخدمات المرورية والأوناش التابعة للإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء طارق حجاج مدير المرور، والتى تشرف على أعمال إزالة الجزيرة الوسطى بميدان النهضة لاستكمال إنشاء نفق السيارات بالتنسيق مع الشركة المنفذة فى ظل انتشار الخدمات المرورية اللازمة بمحيط المنطقة، بهدف تسيير الحركة المرورية أمام السيارات بناء على تعليمات اللواء هشام العراقى مدير الأمن لمتابعة حركة المركبات.

وأكد مصدر أمنى أن تلك الأعمال تشمل إزالة الجزيرة الوسطى وإخلاء لأعمدة الإنارة ونقل مرافق أخرى لاستكمال إنشاء نفق السيارات بواسطة لوادر ومعدات ضخمة وسوف تقوم إدارة التخطيط والبحوث الفنية بقيادة العقيد وائل طاهر مدير الإدارة بتدعيم الخدمات بالمعدات اللازمة مع مراقبة حركة المركبات وملاحظة الحالة المرورية لحين انتهاء الأعمال.

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مصر 365