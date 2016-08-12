سفارة الدولة في بانكوك تؤكد سلامة المواطنين المتواجدين في تايلند

أكدت سفارة الدولة في بانكوك على سلامة جميع المواطنين المتواجدين على الأراضي التايلندية بعد الانفجار الذي وقع يوم أمس في منتجع سياحيا جنوبي العاصمة بانكوك.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي في تويتر إنها تواصلت مع السلطات التايلندية التي أكدت بأنه لا يوجد أي من مواطني الدولة من ضمن ضحايا ومصابي انفجار يوم أمس في منطقة هواهين.

ونظراً لوقوع انفجار ثان صباح اليوم الجمعة في منطقة هواهين، وأيضاً وقوع انفجار في بوكيت نوهت السفارة على المواطنين أخذ الحيطة والحذر والتواصل معها على الأرقام التالية 006624024010 0066871108785.

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