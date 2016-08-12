"نقل الإسكندرية": مظلة محطة الرمل لم ترمم منذ 50 عاما ونحافظ على برج الساعة

قال اللواء خالد عليوة، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، إن مظلة نهاية الترام بمحطة الرمل من التراث القديم لمدينة الإسكندرية ولكنها لم يتم تجديدها منذ أكثر من 50 عامًا تقريبًا، وبعد أن تدهورت حالة المظلة الإنشائية تم اتخاذ اللازم نحو إعادة إنشائها تحت إشراف أكبر مكاتب استشارية معمارية، ويقوم بالتنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تم الانتهاء حاليًا من إعادة إنشاء الأعمدة والسقف، وتم فك الشدة الخشبية، وجارى ترميم برج الساعة وهو برج أثرى تمت المحافظة عليه وجارى ترميمه بأحدث التقنيات لإعادة رونقه الفنى مرة أخرى، كما جارى عمل العزل اللازم للسقف، وإعادة المحلات تحت المظلة بعد إدخال تعديلات عليها فى المساحة والإنشاءات، بالإضافة إلى الأعمال الصحية والكهربائية للمظلة.