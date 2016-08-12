مدير أمن قنا ينتقل للاطمئنان على ضابط الشرطة المصاب بطلق نارى

توجه اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا والقيادات الأمنية بمديرية الأمن، إلى مستشفى قنا العام للاطمئنان على حالة الضابط المصاب بطلق نارى على يد مجهولين أثناء عملية تأمين وتنشيط طريق قنا - دشنا الزراعى.

ومن جانبها تكثف الأجهزة الأمنية لمديرية أمن قنا جهودها، بإشراف العميد أيمن فتحى مدير المباحث الجنائية لضبط مرتكبى واقعة إطلاق نيران على ضابط شرطة بطريق قنا - دشنا الزراعى، وإصابته أثناء عملية تمشيط وتأمين الطريق.

ومن جانبه أفاد مصدر أمنى، أن التحريات المبدئية أفادت أن مرتكبى الواقعه كانوا يستقلون دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وقاموا بإطلاق النيران على الضابط المصاب أمام قرية أولاد عمرو بطريق قنا الزراعى، وفروا هاربين، حيث تم العثور على الدراجة البخارية، وتكثف قوات الأمن جهودها وتقوم بعمليات تمشيط الطريق لضبط مرتكبى الواقعة، حيث تم التحفظ على الدراجة، وجارى فحصها والتوصل إلى هوية مستقليها.

كان مصدر مسئول قد كشف منذ قليل، عن إصابة ضابط شرطة بمباحث مركز شرطة قنا أثناء عملية تمشيط وتأمين الطريق الزراعى بين مركزى قنا ودشنا.

وأفاد المصدر، أن النقيب مصطفى أحمد ضابط بمباحث مركز شرطة قنا، أصيب منذ قليل، بطلق نارى أثناء قيامه بمأمورية لتمشيط وتأمين الطريق الزراعى بين مركزى دشنا وقنا، وتم نقله على الفور لمستشفى قنا العام.