سقوط بلطجى روّع أهالى المنصورة

تمكن ضباط مباحث قسم أول المنصورة من ضبط بلطجى يقوم بترويع المواطنين ومطلوب على ذمة قضية بعد تقدم العشرات ببلاغات ضده.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية بورود عدد من البلاغات واستغاثات من بعض الأهالى بدائرة قسم أول المنصورة، على إثر شخص ومعه مجموعه يقوم بأعمال البلطجة بعدد من المناطق وهى شارع الترعة عزبة الجوجرى وشارع النخلة ويقومون بترويع المواطنين.

وعلى الفور أمر المقدم أحمد الجميلى رئيس مباحث قسم أول المنصورة بسرعة عمل التحريات والقبض على المتهم، وتوصلت تحريات النقيب أحمد قاسم معاون مباحث القسم إلى تورط أحمد ثروت محمد رمزى 20 سنة عاطل ومقيم شارع الترعة دائرة قسم أول المنصورة ومطلوب على ذمة ضبط وإحضار ولكن المتهم هارب ولم يتم تحديد مكانه.

وبعد عدد من الأكمنة والتحريات والتى أكدت وجودة فى بعض الأماكن التى يتردد عليها تم إلقاء القبض عليه وبتفتيشه تم العثور على سلاح نارى ماركه خرطوش محلى الصنع وطلقة خرطوش خاصة بالسلاح المضبوط ومواجهته بالمعلومات والتحريات وإذن النيابة الخاص بضبطه اعترف بجميع ما سبق وتم عمل المحضر اللازم لعرضه على النيابة العامة.