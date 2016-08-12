أخبار عاجلة

بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى -
تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا لتحريضهم على العنف بمنيا القمح لـ 3 يوليو -
محافظ الشرقية يُعلن الحداد العام وتنكيس الأعلام 3 أيام -
سطو مسلح على سوبر ماركت شهير بدمياط الجديدة -
تلاميذ الإسكندرية يجسدون وحدة "الهلال والصليب" في طابور الصباح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط بلطجى روّع أهالى المنصورة

Google+ Print
سقوط بلطجى روّع أهالى المنصورة سقوط بلطجى روّع أهالى المنصورة
الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط مباحث قسم أول المنصورة من ضبط بلطجى يقوم بترويع المواطنين ومطلوب على ذمة قضية بعد تقدم العشرات ببلاغات ضده.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية بورود عدد من البلاغات واستغاثات من بعض الأهالى بدائرة قسم أول المنصورة، على إثر شخص ومعه مجموعه يقوم بأعمال البلطجة بعدد من المناطق وهى شارع الترعة عزبة الجوجرى وشارع النخلة ويقومون بترويع المواطنين.

 

وعلى الفور أمر المقدم أحمد الجميلى رئيس مباحث قسم أول المنصورة بسرعة عمل التحريات والقبض على المتهم، وتوصلت تحريات النقيب أحمد قاسم معاون مباحث القسم إلى تورط أحمد ثروت محمد رمزى 20 سنة عاطل ومقيم شارع الترعة دائرة قسم أول المنصورة ومطلوب على ذمة ضبط وإحضار ولكن المتهم هارب ولم يتم تحديد مكانه.

 

 وبعد عدد من الأكمنة والتحريات والتى أكدت وجودة فى بعض الأماكن التى يتردد عليها تم إلقاء القبض عليه وبتفتيشه تم العثور على سلاح نارى ماركه خرطوش محلى الصنع وطلقة خرطوش خاصة بالسلاح المضبوط ومواجهته بالمعلومات والتحريات وإذن النيابة الخاص بضبطه اعترف بجميع ما سبق وتم عمل المحضر اللازم لعرضه على النيابة العامة.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365