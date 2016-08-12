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كاميرات مراقبة لملاحظة الحركة المرورية بمحيط أعمال "كوبرى الدقى"

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كاميرات مراقبة لملاحظة الحركة المرورية بمحيط أعمال "كوبرى الدقى" كاميرات مراقبة لملاحظة الحركة المرورية بمحيط أعمال "كوبرى الدقى"
كتب عبد الرحمن سيد

تراقب الإدارة العامة لمرور الجيزة، بقيادة اللواء طارق حجاج، حركة السيارات بمحيط أعمال تطوير لكوبرى الدقى وسيتم إزالة طبقة "الإيبوكسى"، لمنع انزلاق السيارات من أعلى الكوبرى، و تحسبا لوقوع أى مرورية، و تقوم شركة "المقاولون العرب" بتنفيذ تلك الأعمال، دون إجراء أى تحويلات مرورية، لمدة شهر.

وأكد مصدر أمنى، لـ"اليوم السابع"، أن أعمال إزالة طبقة الأسفلت من أعلى الطريق، ستكون بدون أى تحويلات مرورية، وستقوم إدارة التخطيط بقيادة العقيد وائل طاهر مدير الإدارة بالإشراف الكامل على الأعمال، وسحب أى كثافات مرورية بالمكان.

وأضاف المصدر أن الأعمال ستكون بشكل يومى، من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا لعدم إعاقة الحركة المرورية و منع ظهور أى تكدسات مرورية .

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مصر 365

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