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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا

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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا

في مباراته الأخيرة بمرحلة المجموعات.. يستضيف الزمالك منافسه إنيمبا النيجيري في دوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

كان من المفترض إقامة المباراة يوم الأحد قبل أن يجري الاتحاد الإفريقي تعديلا ويجعلها يوم السبت.

الكاف يعلن رسميا عن موعد جديد لمباراة الزمالك وإنيمبا في بتروسبورت

إنيمبا يعترض على الموعد الجديد لمواجهة الزمالك

وتنقل قنوات beIN sports المباراة عبر قناتها الأولى.

كما تذاع المباراة على قناة نايل سبورت الأرضية والقناة الثانية الأرضية.

المباراة تقام على استاد بتروسبورت بالقاهرة في العاشرة إلا ربع من مساء السبت.

ستانلي يظهر لأول مرة في قائمة الزمالك المنقوصة أمام إنيمبا

ستانلي لـ في الجول: المشاركة ضد إنيمبا؟ أتمنى تسجيل أول أهدافي مع الزمالك ضدهم

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فيديو اليوم السابع

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