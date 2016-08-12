الجبير يلتقي رئيس الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية

استقبل وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بمقر الوزارة أمس رئيس الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية رياض حجاب. وجرى خلال الاستقبال بحث الأزمة السورية ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال رئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة بن أحمد نقلي، ومدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية السفير علي الحمدان.

من جهة أخرى، استقبل وزير الخارجية في مكتبه أمس سفير بريطانيا لدى المملكة سايمون كوليس.

وجرى خلال الاستقبال بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل الجبير في مكتبه بمقر الوزارة أمس السفير الكوبي لدى المملكة خوسيه إنريكي رودريغز، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

وأعرب الجبير خلال الاستقبال عن تقديره للجهود التي بذلها السفير الكوبي في توثيق العلاقات بين البلدين.

حضر الاستقبال رئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة بن أحمد نقلي، ومدير إدارة أميركا الجنوبية وأوقيانوسيا في وزارة الخارجية السفير حسين عسيري، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

وزير الخارجية خلال استقباله السفير البريطاني

الوزير الجبير يستقبل سفير كوبا