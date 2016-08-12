مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم مركز الغسيل الكلوي بتعز

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة يوم أمس مستلزمات طبية لمركز الغسيل الكلوي في المستشفى الجمهوري بتعز من خلال ائتلاف الإغاثة الإنسانية وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان في عدن.

وأعرب القائم بأعمال إدارة المستشفى الجمهوري الدكتور عبدالرحمن الأزرقي عن شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة على ما يقدمه من دعم للمستشفى بالأدوية والمستلزمات الطبية ولقسم الغسيل الكلوي على وجه الخصوص، في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المدينة وسكانها.

كما قدم مدير مكتب ائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز د. سعيد عبدالرزاق شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة، ومكتب الصحة العامة والسكان بعدن، وجميع الجهات الداعمة للمتضررين والنازحين في محافظة تعز، لافتاً إلى أن مساعدات طبية قادمة ستصل مدينة تعز المحاصرة وسيتم توزيعها لبقية المستشفيات العاملة.