«العمل» تُعيد فتح الاستقدام من «بنغلاديش» لجميع المهن والمنشآت

علمت "الرياض" من مصادر مطلعه، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أعادت فتح الاستقدام من بنغلاديش لجميع المهن والمنشآت.

وأوضحت المصادر، أن فتح الاستقدام من بنغلاديش، جاء بعد سلسلة من المفاوضات والمشاورات قادها مسؤولو الوزارة مع نظرائهم في بنغلاديش ومع مسؤولي سفارتهم في الرياض بما يتماشى مع الضوابط والأنظمة المعمول بها في المملكة.

وقالت إن المفاوضات مع الجانب البنغلاديشي راعت ضرورة إرسال العمالة المدربة والماهرة لسد احتياجات السوق المحلية من العمالة المؤهلة التي تتطلبها مشروعات القطاع الخاص.

وأكدت المصادر، أنَّ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل مع كل الدول المُصدِِّرة للعمالة على توقيع الاتفاقيات المُنظِمة للاستقدام بما في ذلك تطوير الإجراءات الإلكترونية، والتي توفرها منصة "مساند".

ويأتي فتح الاستقدام من بنغلاديش لجميع المهن عقب أشهر قليلة من السماح باستقدام العمالة المنزلية الرجالية والنسائية، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية لفتح قنوات استقدام جديدة لتنظيم السوق وللوفاء باحتياجاته من الكوادر المناسبة والمدربة، وإتاحة خيارات سعرية ومتنوعة ومناسبة أمام المواطنين.

وكانت المملكة قد استقدمت 60 ألف عاملة منزليَّة بنغلاديشيَّة منذ استئناف استقدام العمالة منها في أبريل 2015 وحتَّى يونيو الماضي، وفقاً لمكتب توظيف وتدريب العمالة في بنغلاديش، في حين بلغ إجمالي تحويلات عمالتها في المملكة حوالى 13 مليار ريال، ويعمل في المملكة في الوقت الراهن قرابة 1.2 مليون عامل بنغالي في بعض التخصصات المحددة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.