وزير الثقافة والإعلام: اهتمام خادم الحرمين بالثقافة وأدوات النهوض بها غير محدود

رفع معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على الاهتمام غير المحدود بقطاعات الثقافة، وتوفير مختلف أدوات النهوض بها ومنها إنشاء هيئة عامة للثقافة، وإنشاء المجمع الملكي للفنون الذي يضم مسرحاً وطنياً ومعرضاً فنياً، ورعايته -حفظه الله- لفعاليات سوق عكاظ في دورته العاشرة.

وطننا شامخ بمؤسّسه الملك عبدالعزيز وملوكه البررة وواجبنا تعزيز الوطنية

كما رفع معاليه الشكر لنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على الدعم والرعاية للحركة الثقافية في المملكة.

وأعرب معاليه باسمه واسم المثقفين عن الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الإشرافية لسوق عكاظ على جهوده الواضحة بصفته أحد رواد الفكر والثقافة والفنون في هذا المهرجان الذي أثبت نجاحه عاماً بعد آخر من خلال عدد الزوار الهائل الذي يشهده في كل عام ما يعد مفخرة للمملكة وهو ما نقل المهرجان من الإطار المحلي إلى العالمية.

خالد الفيصل أحد رموز الفكر والثقافة والفنون وجهوده في سوق عكاظ واضحة

جاء ذلك ضمن الحوار الشبابي الذي جرى بحضور سمو الأمير خالد الفيصل مع الشباب وقبلها في لقائه بالإعلاميين في سوق عكاظ وأشار معالي الوزير الطريفي إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ 14 ورشة عمل وطنية خاصة تنفذ في مختلف مناطق المملكة تشمل ورش عمل خاصة بالإذاعة والتلفزيون والإعلام الخارجي والإعلام المرئي والمسموع، إضافة إلى ورش عمل خاصة بالفن التشكيلي والمرأة والطفل، ومجموعة من الموضوعات والمجالات الأخرى، ومنها ما يتعلق بالجانب التقني والفني، مبيناً أن أولى تلك الورش ورشة خاصة بهيئة الثقافة التي صدرت الأوامر السامية بإنشائها تنفذ في مدينة الرياض، حيث تم تشكيل لجنة مكونة من 15 عضواً من المثقفات والمثقفين السعوديين، وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة بمشيئة الله.

شبكات إخبارية بالفارسية والإنجليزية.. وبثّ «واس» بخمس لغات

وأشار معاليه إلى أنه سيتم إطلاق الشبكة الإخبارية السعودية باللغة الفارسية والإنجليزية إلى جانب العربية، بالإضافة إلى أن وكالة الأنباء السعودية تعمل على بث أخبارها حالياً بـخمس لغات إلى جانب بثها باللغة العربية.

وقال: "إن سوق عكاظ أصبح تجمعاً دولياً وليس على مستوى المملكة فحسب، حيث شاهدنا فنانين من مختلف أرجاء العالم العربي والدولي كانت لهم إسهامات وجوائز في سوق عكاظ".

لولا الأمن الذي ننعم به لما استمتعنا بالفعاليات الثقافية والأسواق

وعد معالي وزير الثقافة والإعلام هذا التجمع الثقافي الكبير، رمزاً للعرب ولسماحة الدين الإسلامي، وتعبيراً عن الصورة الرائعة للمملكة في عيون العالم.

وكشف معالي الدكتور الطريفي أنه منذ بدء أحداث الحد الجنوبي وطاقم القناة السعودية الأولى والإخبارية من التلفزيون السعودي، إضافة إلى طواقم إخبارية من الإعلام الخاص، تقوم بالتنسيق مع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وعدد من الوزارات لنقل الأحداث من داخل تلك المناطق، وقال: "إن التجربة بعد مرور عام، اكتسب من خلالها الكثير من زملائنا الصحفيين الخبرة، وأنا فخور بهم، حيث تعرض بعضهم إلى حوادث على الحد الجنوبي وبعضهم أُصيب، وهؤلاء أيضًا هم جنود وأبطال، وهم الصحفيون والإعلاميون الذي يقفون بين جنودنا البواسل".

وأضاف: "إن الحاجة استدعت بعد هذه التجربة إلى عمل دورات تدريبية خاصة بالإعلام الحربي، ولدينا مجموعة من البرامج التدريبية، لتشجيع الجيل القادم من الشباب على التغطيات الحربية".

طواقمنا الإخبارية على الحد الجنوبي مفخرة لنا.. وصحفيونا جنود وأبطال

تحولات مستقبلية

وأوضح معاليه أن الوزارة ستشهد تحولات في المستقبل القريب تتضمن مجموعة من المبادرات ومنها مبادرة تكريم رواد الإعلام والثقافة والصحافة الأحياء أو المتوفين، وكان لهم أثر في النهوض بدور الإعلام والصحافة في المملكة، وخص معاليه بالذكر الراحل المذيع ماجد الشبل، إضافة إلى عدد من الرواد، الذين عملوا في التلفزيون والصحافة وفي قطاعات الإعلام المختلفة .

نواجه حرباً شرسة من مواقع مشبوهة وأوقفنا حسابات وقنوات حاقدة

وبين معالي وزير الثقافة والإعلام أن الصحافة السعودية جزء لا يتجزأ من مرحلة التغير في الوزارة، مشدداً على الحرص في مشاركة جميع الإعلاميين في هذه المرحلة.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ 14 ورشة عمل وطنية خاصة تنفذ في مختلف مناطق المملكة تشمل ورش عمل خاصة بالإذاعة والتلفزيون والإعلام الخارجي والإعلام المرئي والمسموع، إضافة إلى ورش عمل خاصة بالفن التشكيلي والمرأة والطفل، ومجموعة من الموضوعات والمجالات التي تشترك مع وزارة الإعلام فيها، ومنها ما يتعلق بالجانب التقني والفني، مبيناً أن أول تلك الورش ورشة خاصة بهيئة الثقافة التي صدرت الأوامر السامية بإنشائها تنفذ في مدينة الرياض، حيث تم تشكيل لجنة مكونة من 15 عضواً من المثقفات والمثقفين السعوديين، وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة بمشيئة الله.

دورات خاصة للإعلام الحربي ونظام خاص ينهي معاناة الكُتّاب في فسوحات أعمالهم

خدمة الكترونية

وأبان معاليه أن الأيام القادمة ستشهد إدخال التقنية والخدمة الإلكترونية في معاملات المخالفات الصحفية فكل مخالفة صحفية يتم التقدم بها عن طريق هذه الخدمة وبعد استيفاء البيانات اللازمة لهذه المخالفة يتم إرسال رسالة برقم المعاملة وموعد الجلسة ووقت صدور الحكم فيها، وقال "سيكون هناك لوحة قياس للكشف عن جميع القضايا الصحفية المعلقة".

وألمح معاليه إلى أن من الواجب المساندة للصحفيين والكُتّاب حينما يقع منهم أخطاء، ولكن من المناسب أيضا أن يبادر المخطئ بالاعتذار وتصحيح الخطأ.. وقال: إن الوزارة لديها لجان ابتدائية تنظر في قضايا تمس أمن الوطن وهي لجان صدرت بمرسوم سامٍ وتتعلق بالنظر في المخالفات الصحفية، ولعلني انتهز هذه الفرصة لنُفرق بين أمرين: المخالفة الصحفية، والجريمة الصحفية، وإذا كانت الكتابة خطأً صحفيًا هذا من اختصاص اللجان الابتدائية، وأبشركم بشيء جديد، وهو خلال العشرة أيام القادمة، استطعنا وبحمد الله إتمام معاملات المخالفات الصحفية، بمعنى أن كل مخالفة صحفية سيتم التقدم بها مباشرةً بعد استكمال بياناتها، وسوف تأتي مباشرةً على الهاتف الجوال رسالة برقم المعاملة ومتى موعد الجلسة، وأيضًا حين يتم الحكم في الجلسة يتم الإخطار بها، وسوف يكون هناك لوحة قياس ومؤشر قياس داخل بهو الوزارة لكل القضايا المعلقة، من دون وضع مسمياتها لأن بعض المسميات كما تعلمون تكون قضايا خاصة.

فسوحات الكتب

وكشف معاليه بقوله دعوني أيضًا اليوم أكون مفشيًا لبعض أسرار الوزارة ونحنُ اليوم في سوق عكاظ مكانًا ثقافيًا، وكانوا دائمًا يشتكون من موضوع إصدار الكتب والفسوحات، حيث يقول أحدهم: أنا أحاول أن أتقدم بكتابي وأحب أراجع به ربما أجد الموظف أو لا أجد الموظف وثم لا أعلم ما الملاحظات التي عليه، واليوم أبشركم بأنه خلال الأسابيع القادمة سيتم إصدار نظام خاص، وسوف أقوم بتجربة النظام أولاً مع زملائي بالوزارة وبعض الكتاب، وسوف يُعرّف النظام بنسبة 50 %من متطلبات الكتاب، حيث لا نحتاج إلى لجنة إلا لمعرفة أن هذا الكتاب سبق تزويره أو تحريفه، وكذلك الاقتباس من أي كتاب، ويوجد برنامج يساعد الأكاديميين لمعرفة هذا الباحث أو الباحثة هل أخذ من ذلك الكتاب أكثر من نصيبهم المطلوب في الاقتباس وهو ما دون الـ21.‏

أوضح وزير الثقافة والإعلام أن الوزارة أنشأت موقع الرزنامة الثقافية الذي يتيح لكل مواطن أو مقيم أو زائر إلى المملكة العربية السعودية معرفة الفعاليات الثقافية والأدبية والتشكيلية عبر تطبيق الهاتف الجوال، وسيختار الفعالية التي يريد الذهاب إليها، بجانب ما تقدمه الأندية الأدبية الكثير من الفعاليات التي تخدم المواطن والمقيم بالمملكة.

وأشار معاليه إلى أن المملكة تشهد طفرة في قطاع الثقافة بشكل عام، ما يعد الشعب السعودي من أكثر الشعوب في العالم اقتناء للكتاب، بحسب عدد زوار معرض الكتاب في مدينتي الرياض وجدة كل عام، التي تشهد إقبالاً شديداً منقطع النظير من قبل فئات المجتمع بشكل عام ومن النساء والأطفال بشكل خاص.

تغريدات وفيديو

وقال معاليه: إن المملكة العربية السعودية تواجه حرباً شرسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما لديها من إنجازات اقتصادية وصناعية وثقافية، والمملكة قائدة العالمين العربي والإسلامي، وعضو مجموعة العشرين، ودولة مؤثرة في قطاع الطاقة والصناعة، لافتا إلى أن هناك حسابات مزورة ومزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تبث حقدها وسمومها من خارج المملكة، وتستخدم أسماء وصور مواطنين سعوديين تتحدث بلغتهم، من أجل أن تنفث خبثها وسمومها في جسد هذه الأمة، عبر تغريدات ومقاطع فيديو لكسب أتباع من الداخل، والتأثير على المواطن بحربها الإعلامية النفسية بالتجريح والنقد غير الموضوعي في منجزات الوطن والتشكيك في ما تقدمه الدولة من خدمات للمواطن والمقيم وزوار المملكة.

وحذر معالي وزير الثقافة والإعلام من تلك الحسابات الحاقدة المزورة التي تريد أن تخترق جسد أمتنا وتماسكنا وتلاحمنا قيادة وشعبا، مطالبا بمجابهة هؤلاء الأعداء الذين يتحدثون لغتنا ويتقنعون بصورنا وأسمائنا، مشيراً إلى أنه تم إيقاف كثير من تلك القنوات وحجب تلك الحسابات، وتعطيل قدرتهم على العمل في بث سمومهم، وهو ما يؤلمهم، ونحن مستمرون في الدفاع عن وطننا.

وشدد معالي وزير الثقافة والإعلام على ضرورة تعزيز مفهوم الوطنية، قائلاً: وطننا الشامخ الذي أسسه الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، وأبنائه الملوك البررة من عهد الملك عبدالعزيز، وصولاً إلى عهد الملك سلمان، ولا ننسى الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، وما قام به للمثقفين والمثقفات، مضيفاً: وكيف لنا أن نعكس مفهوم الوطنية فلابد لنا أن نعكسها من خلال الفنون فهي لغة التخاطب مع العالم، ونحن مقصرون تقصيراً كبيراً جداً، فنحن لا نتحدث للعالم.

صندوق داعم

وقال: أولاً لابد أن نشكر جميع وزراء الإعلام السابقين على جهودهم، زافاً البشرى لجميع الإعلاميين المتقاعدين منهم والذين على رأس العمل بإنشاء صندوق لدعم الفنانين والفنانات وآخر لدعم الأدباء والأديبات والمثقفين والمثقفات، لدعمهم وحثهم لإنشاء أعمال فنية وأدبية، مؤكداً أن مدينة الإنتاج الإعلامي ضرورة حيث سيتم دراسة الأمور التي لم تكن موجودة في السابق، حيث إن هناك توجهاً لدى الوزارة لإنشاء مجمع ملكي للفنون يضم أكاديمية ملكية للفنون تعنى بتدريس الإخراج التلفزيوني وجميع العلوم المرتبطة بحقل الإعلام.

وزير الثقافة والإعلام متحدثاً عن مشروعات وزارته

د. الطريفي محذراً من الحسابات المشبوهة

..ويطالب بتعزيز الهوية الوطنية