القيادة الفلسطينية تثمّن دور المملكة الكبير في إعادة «إعمار غزة»

رفع وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني د.مفيد بن محمد الحساينة باسم فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس ودولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهم الله - على دعمهم الكبير ومساندتهم لأبناء الشعب الفلسطيني، مشددًا على الدور الكبير للمملكة في مشروعات إعادة إعمار غزة. جاء ذلك خلال الاحتفال بتسليم وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني 56 وحدة سكنية للمتضررين من العدوان الإسرائيلي بتمويل من اللجنة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني ضمن مشروع بناء 104 وحدات سكنية لإعادة إيواء الأسر المتضررة في شمال قطاع غزة بتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. وقال الوزير الحساينة "إن المشروع يقع في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع وهو عبارة عن وحدات سكنية مخصصة لأصحاب المنازل المدمرة ومدرسة ابتدائية ومسجد

مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم شحنة لقاحات طبية لصالح أطفال فلسطين

وشبكات مياه وكهرباء وصرف صحي". من جهة ثانية، وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتقديم لقاحات طبية استجابة لحاجة الشعب الفلسطيني الشقيق، تم بمقر سفارة المملكة في عمان مساء أمس تسليم الشحنة المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ممثلة بسفارة خادم الحرمين في عمان. وتم التسليم بمقر السفارة في عمّان بحضور سفير خادم الحرمين لدى الأردن صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي، ومندوب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلف العتيبي وممثل الحكومة الفلسطينية نزار عبدالله مسالمة. وأوضح معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د.عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في تصريح صحفي، أنه إنفاذاً للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بتقديم لقاحات طبية استجابة لحاجة الشعب الفلسطيني الشقيق، فقد تم تسليم 15 ألف جرعة لقاح الحمى الشوكية، و15 ألف جرعة لقاح شلل الأطفال لوزارة الصحة الفلسطينية، سائلاً الله أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين وأن يجعل ما قدم في ميزان حسناته. بدوره ثمّن ممثل الحكومة الفلسطينية الدعم الإنساني السعودي المستمر لفلسطين، مبيناً أن الشحنة الطبية ليست الأولى في عملية الدعم ولن تكون الأخيرة. وأشاد مسالمة بمواقف المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني التي تمثل الشحنة الطبية أحد الأمثلة عليها، لافتاً إلى أن الشحنة تلبي النسبة العظمى من حاجة الطعومات السنوية لأطفال فلسطين التي تقدر بحوالي 8 ملايين دولار.

المملكة سلمت 56 وحدة للمتضررين ضمن مشروع ضخم