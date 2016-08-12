ممثل أوباما للتحالف الدولي يعطي الضوء الأخضر لتحرير الموصل

أعطى مبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" بريت ماكغورك العراقيين الضوء الأخضر لشن العملية العسكرية لتحرير الموصل، في ظل تكتم شديد على موعد انطلاقها.

ونصح مبعوث الرئيس الأميركي خلال زيارته الحالية إلى بغداد العراقيين "بضرورة تركيز جهودهم لتحرير الموصل"، في إشارة إلى أهمية طي الخلافات بين القوى السياسية ومؤكداً "انتهاء التحضيرات للعملية العسكرية لتحرير المدينة المرتقبة".

وقال ماكغورك إن "ما حدث بمجلس النواب مؤخرا شأن داخلي عراقي ولا يؤثر على حملتنا ضد داعش"، داعيا العراقيين إلى الاهتمام والتركيز على محاربة "داعش".

وأكدت مصادر خاصة لـ (الرياض) أن "هناك توافقاً بين واشنطن وطهران على مشاركة الحشد الشعبي في العملية العسكرية المرتقبة لتحرير مدينة الموصل.

وأضافت تلك المصادر أن "هناك اتصالات غير مباشرة بين الطرفين وأن واشنطن لا تضع فيتو على مشاركة الحشد، إلا أنها تفضل أن تكون مشاركة الحشد خارج مركز المدينة وعلى الأطراف الخارجية"، وهو ما يشير إلى إمكانية إعادة سيناريو تحرير الرمادي خلال العملية المرتقبة.