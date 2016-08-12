تقرير في الجول - 10 نجوم يستحقون المتابعة في الدوري الإنجليزي

مع مرور الوقت يقترب الدوري الإنجليزي من الانطلاق وتستعد الجماهير لمتابعة مبارياته التي دائما ما تحمل منافسة ومفاجآت عديدة وإثارة مستمرة سواء كان اللقاء بين فرق كبيرة أو صغيرة.

ويتابع البعض الدوري الإنجليزي من أجل مشاهدة فرقهم المفضلة أو لاعبين بعينهم من نجوم هذه الفرق.

وفي ظل وجود الكثير من اللاعبين المتألقين يصعب على البعض متابعة النجوم في الفرق الأخرى.

ويرصد FilGoal.com عشرة لاعبين مميزين يتوقع تألقهم هذا الموسم في الدوري الإنجليزي ويستحقون المتابعة من الجماهير.

أحمد موسى - ليستر سيتي

انضم حديثا المهاجم النيجيري أحمد موسى لفريق ليستر سيتي حامل اللقب وفي فترة الإعداد ظهر بمستوى طيب واستطاع أن يسجل هدفين في مباراة ودية أمام برشلونة الإسباني.

موسى الذي يخوض موسمه الأول في الدوري الإنجليزي لعب الموسم الماضي مع سسكا موسكو الروسي واستطاع تسجيل 18 هدفا مع فريقه في جميع البطولات.

جيرارد ديوليفيو - إيفرتون

الجناح الإسباني الشاب لاعب إيفرتون البالغ من العمر 22 عاما والذي يلعب مع الفريق الأزرق منذ عدة سنوات معارا من برشلونة الإسباني.

ديوليفيو قدم مستويات جيدة مع إيفرتون في الموسم الماضي الذي سجل فيه 4 أهداف وصنع 13 هدفا، وكذلك ظهر بمستوى مميز خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

يانيك بولاسي - كريستال بالاس

مهاجم كريستال بالاس الذي يعد من أبرز المهاجمين في الدوري الإنجليزي خلال الموسمين الماضيين ودائما ما يظهر بمستوى جيد أمام الفرق الكبرى.

بولاسي لاعب منتخب الكونجو والبالغ من العمر 27 عاما سجل الموسم الماضي 6 أهداف وصنع مثلهم في الدوري الإنجليزي.

جيمس وارد براوس - ساوثامبتون

لاعب وسط ساوثامبتون الشاب الذي يقدم مستوى مميز مع فريقه خلال المواسم الماضية، ويمتاز وارد براوس بإتقان تنفيذ الضربات الثابتة من أي مكان في الملعب ما يجعله دائم صناعة الأهداف وتهديد مرمى منافسيه.

سجل وارد البالغ من العمر 21 عاما 3 أهداف وصنع 8 في الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي.

سالمون روندون - وست بروميتش ألبيون

المهاجم القوي لفريق وست بروميتش ألبيون والذي لعب لأول مرة في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي واستطاع تسجيل 10 أهداف وصناعة 4.

روندون البالغ من العمر 26 عاما والذي يلعب لمنتخب فنزويلا يمتاز بالقوة البدنية وألعاب الهواء.

جيلفي سيجوردسون - سوانزي سيتي

صانع ألعاب فريق سوانزي سيتي ومنتخب أيسلندا والذي يقدم مستوى مميز في الدوري الإنجليزي خلال المواسم الثلاثة السابقة، وكذلك قدم أداء جيد في بطولة الأمم الأوروبية الأخيرة.

سيجوردسون يتمتع بقدرات فنية وبدنية عالية ويمتاز باللعب في منطقة وسط الملعب بشكل جيد والتحكم في مستوى اللعب، بالإضافة إلى إجادته لتسديد الضربات الحرة المباشرة والثابتة من أي مكان في الملعب.

وسجل سيجوردسون الموسم الماضي 11 هدفا وصنع هدفين.

جاك بوتلاند - ستوك سيتي

إذا كنت تريد الاستمتاع بمشاهدة حارس مرمى وهو يقف تحت العارضة فعليك متابعة جاك بوتلاند حارس مرمى ستوك سيتي.

الحارس الشاب البالغ من العمر 23 عاما قدم مستوى أكثر من رائع الموسم الماضي مع فريقه في الدوري الإنجليزي وكذلك مع منتخب إنجلترا، ويمتاز بوتلاند برد فعله السريع تجاه الكرة ما يجعله يتصدى للكثير من الكرات الصعبة.

جورج بويد - بيرنلي

جناح فريق بيرنلي الصاعد مؤخرا للدوري الإنجليزي الممتاز، ويمتاز اللاعب البالغ من العمر 30 عاما بقدرته العالية على صناعة وتسجيل الأهداف والتحكم في مستوى اللعب.

وقبل أن يهبط بيرنلي عن الدوري الإنجليزي الموسم قبل الماضي كان بويد أبرز لاعبي فريقه، وفي الموسم الماضي بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي سجل بويد 5 أهداف وصنع 7.

كالوم ويلسون - بورنموث

تعرض للإصابة في بداية الموسم الماضي بعدما انطلق بقوة في الجولات الأولى وسجل أول سوبر هاتريك بالدوري الإنجليزي، وعاد كالوم ويلسون البالغ من العمر 24 عاما لفريقه ومن المتوقع أن يقود هجوم بورنموث من الجولة الأولى في الدوري.

رمضان صبحي - ستوك سيتي

الموهبة الأبرز في الكرة المصرية أتم انتقاله من الأهلي للفريق الذي احتل المركز التاسع في الموسم الماضي.

لم يلحق رمضان صبحي سوى بأسبوع واحد من فترة الإعداد للموسم الجديد بسبب تأخر استخراج تصريح العمل والإقامة بإنجلترا.

الجناح البالغ من العمر 19 عاما يمتلك عدة عوامل ستساعده على التألق في الدوري الإنجليزي بعد فترة التأقلم، فهو موهبة تخطف الأنظار ويتمتع بالقوة البدنية المطلوبة فضلا عن النضج الكروي الذي اكتسبه منذ ظهوره مع الأهلي ومنتخب مصر.