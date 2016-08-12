مكياج صيفي بـ 3 إطلالات عصرية من سيفورا

بيروت- سيدتي نت

نبض الجمال مع فوز الفهد حلقة جمالية مميّزة تجعلك تأسرين قلوب من حولك رؤية جمالك، كيف ؟

هذه الحلقة الجمالية الثانية مع سيفورا ستتعرفين فيها مع فوز على أبرز المستحضرات التي تلزمك لفصل الصيف والسفر تحديداً، والتي من خلالها ستكونين الأجمل بالطبع، كذلك ستحصلين على نصائح فوز الفهد للعناية بالبشرة ، وكذلك الكونتوريغ الذي شغل بال الجميع على مختلف وسائل التواصل الإجتماعي .

Beauty to go عنوان جديد لفيديو جمالي تطرحه سيفورا بين يديك من خلال موقع سيدتي نت، فتابعي معنا تفاصيل الفيديو والمكياج.

3 إطلالات مميزّة عنوانها الرحلات، السياحة والسفر لهذا كوني جاهزة وتالقي بمكياج مناسب لكل بلد . بفضل مستحضرات سيفورا يمكنك الحصول على هذه الإطلالات المستوحاة من ثلاث مدن مختلفة، الأوّلى من جزيرة ميكونوس اليونانية، والثانية من مدينة ريو دو جينيرو البرازيلية، والثالثة من ولاية لوس أنجلوس الأميركية.

وأخيراً والاهم تكشف فوز الفهد عن مسابقة سيفورا لقارئات سيدتي نت والتي تحصلين من خلالها على هدية جمالية من خلال المشاركة بالمسابقة .