أمطار غزيرة على المناطق الشرقية والجنوبية وتوقع استمرارها اليوم وغداً

أعادت أمطار الخير التي هطلت أمس على مناطق عدة في الدولة، إلى الأذهان الأجواء الشتوية إذ عمت المناطق الشرقية والجنوبية من الدولة التي تأثرت بالمنخفض الموسمي الهندي القادم من سلطنة عمان وبحر العرب، وتساقطت الأمطار بغزارة في السلامات والهير وأخيضرة ومليحة وشوكة وخطم الشكلة، وفي الشويب كانت مصحوبة بالبرد، ومتوسطة الشدة في اليحر وجبل حفيت.

وسجلت محطة القوع 1.6 ملم من الأمطار، فيما سجلت محطة ركنة 0.6 ملم. وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل استمرار هطول الأمطار اليوم وغداً تأثراً بالمنخفض الجوي، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط مع تواجد السحب تكون مثيرة للأتربة وتتدنى الرؤية الأفقية وتزداد الرطوبة النسبية على المناطق الساحلية خاصة غرباً. وأوضح المركز أن الدولة تأثرت يوم أمس بالمنخفض الجوي الموسمي الهندي، حيث جلب سحباً ركامية وكميات كبيرة من البخار أدت لهطول الأمطار على المناطق الشرقية والجنوبية.