تحليل في الجول – أحمد كشري: يجب على الاعتماد على معلول ونيدفيد.. ورسالة ليول

"لا مجال للخطأ أمام زيسكو" هكذا بدأ أحمد كشري لاعب الأهلي السابق حديثه عن مواجهة فريقه المقبلة أمام نظيره الزامبي في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي منافسه زيسكو يوم الجمعة في خامس جولات دوري الأبطال لحساب المجموعة الأولى، حيث يحتاج الفريق الأحمر للانتصار لمواصلة المنافسة على التأهل للدور نصف النهائي.

وتحدث كشري لـFilGoal.com قائلا:"لا مجال للخطأ أمام زيسكو أو فرصة لعدم التركيز حتى لا يتكرر سيناريو مباراة القمة الأخيرة أمام الزمالك مجددا".

وأكمل"نقطة قوة الأهلي تتمثل في رغبته الكبيرة في التأهل لنصف النهائي والمنافسة على حصد اللقب الإفريقي لمحو الصورة السلبية التي أخذت عنهم بعد القمة".

أما عن أبرز لاعبي الأهلي خلال المباراة علق"عبد الله السعيد ورامي ربيعة وحسام عاشور".

وطالب كشري بالاعتماد على الوافد الجديد على الأهلي علي معلول قائلا:"هو يجيد في أكثر من مركز فيلعب كظهير أو جناح أيسر أو في وسط الملعب".

وأردف"هذا مع ضرورة منح فرصة لكريم نيدفيد حتى لو كان ذلك في الشوط الثاني".

أما عن نقطة ضعف الأهلي فأجاب"أخشى من أداء الجهاز الفني سواء بوضع تشكل خاطئ أو تغييرات غير موفقة كما حدث مؤخرا في بعض المباريات".

وأتم حديثه موجها رسالة لمدرب الأهلي مارتن يول قائلا:"المباراة تمثل فرصة ذهبية لك لتثبت استحقاقك للتواجد في فريق لا يرضى إلا بالبطولات".