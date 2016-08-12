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الإسماعيلي لـ في الجول: أجلنا التعاقد مع عماد سليمان.. والجمل يقود الإعداد

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الإسماعيلي لـ في الجول: أجلنا التعاقد مع عماد سليمان.. والجمل يقود الإعداد الإسماعيلي لـ في الجول: أجلنا التعاقد مع عماد سليمان.. والجمل يقود الإعداد

أكد فتحي بلبل المدير التنفيذي للإسماعيلي أنه تم إرجاء التعاقد مع عماد سليمان لتولي مهمة الإدارة الفنية للفريق خلفا لخالد القماش.

وكان المسؤولين في الإسماعيلي قد استقروا على التعاقد مع عماد سليمان خلفا للقماش الذي انتهى تعاقده مع الدراويش بنهاية الموسم الماضي.

وتحدث المدير التنفيذي للإسماعيلي لـFilGoal.com قائلا:"تم إرجاء التعاقد مع عماد سليمان لحين إشعار آخر".

وأوضح"هناك بعض التفاصيل لم يتم الاستقرار عليها لذا تم تأجيل التوقيع الرسمي مع عماد سليمان".

وأكمل"أيمن الجمل المدرب العام في جهاز خالد القماش هو من سيقود فترة الإعداد للإسماعيلي خلال الفترة المقبلة".

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فيديو اليوم السابع