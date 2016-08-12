وجه نجوى كرم يزين أرض دبي!!

تحرص الفنانة نجوى كرم على التواصل مع الجمهور عبر "تويتر"، وهي نادراً ما تنقطع بالرد على أسئلتهم أو إعلامهم بجديدها عبر مواقع الواصل الإجتماعي، حتى عندما تكون في عز إنشغالاتها.

ومن بين ما نشرته نجوى عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، صورتين مميزتين، يعكسان وجهها المرسومين على أرض دبي، بالقرب من برج خليفة، وعلقت على الاولى " في شي لفتلكن نظركن بهيدي الصورة؟"، ثم أضافت وعلقت على الثانية "شكراً على هالرسمة الحلوة.. من كل قلبي بقدرها".

ولكن نجوى لم تكشف عن هوية أوإسم الشخص الذي ارسل لها الصورتين وربما يكون أحد المعجبين المتيمين بها.