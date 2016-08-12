صابر الرباعي من قرطاج: لهذه الأسباب أحافظ على مسافة مع مشتركي "ذا فويس"

قال الفنان صابر الرباعي في ندوة صحفية إنه سيمنح مشترك "ذا فويس" حمزة الفضلاوي، الفرصة للصعود على مسرح قرطاج لأنه يمتلك موهبة كبيرة، ولأن من واجبه دعم المواهب الشابة.

واستغرب صابر الرباعي الاتهامات الموجهة إليه، والتي تلمّح الى أنه يرفض دعم المواهب الشابة وخاصة التونسية منها، مذكراً بأن العراقي سيمور جلال غنى معه في حفله سابقة في مهرجان قرطاج وأضاف: "علاقتي بالفنانين الشبان ليست بالصورة القاتمة التي يريد البعض ترويجها ولكني فقط أريد أن أحافظ على مسافة معينة مع الغير وليس لي اختلاط كبير بهم" .

و من جهة اخرى فقد عبّر صابر عن خشيته من عدم اقبال جمهور كبير على حفلته في قرطاج بسبب غلاء ثمن التذاكر مقارنة بثمن تذاكر حفلته في العام الماضي، موضّحا أنه لا يحصل على نفس الأجر الذي يحصل عليه الفنانون العرب لأنه يتقاضى اجره بالدينار التونسي في حين ان الفنانين العرب يتقاضون اجورهم بالعملة الصعبة بالدولار.

و بخصوص حادثة حفل الشارقة منذ أشهر قال صابر لقد تم تكبير الموضوع، و قد اضطررت لتوضيح الأمر عبر فيديو مصور حتى لا تأخذ الواقعة بعدا أكبر في حين أنها حادثة عرضية و ليست اعتداء على شخصه و كشف أن ما نقل حينها أخاف عائلته.

و كشف صابر أنه سيتبرع بنصف أجره من حفل قرطاج لفائدة صندوق دعم مكافحة الارهاب.