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فاجعة رحيل روبين ويليامز تتم عامها الثاني

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الخميس 11-08-2016 21:52

يصادف اليوم 11 أغسطس ذكرى مرور عامين على وفاة النجم العالمي روبين ويليامز Robin Williams، الذي اثار ضجة كبيرة في هوليوود بعد انتحاره في ظروف غامضة.

ويليامز الحائز على جائزة أوسكار عن أعماله الكوميدية، والذي انهى حياته في سن الـ 63، عثر عليه في الـ 2014 فاقداً للوعي داخل شقته ولا يتنفس، وأشارت وسائل إعلام أمريكية حينها الى أنّ سبب الوفاة هو إقدامه على الانتحار.

بعد البلبلة الكبيرة التي حصلت اثر خسارة الأوساط الفنية لنجم كبير بحجم ويليامز، أثبتت التحقيقات انه قضى انتحاراً وليس لاسباب طبيعية، وقالت Mara Buxbaum المتحدثة الرسمية باسم الراحل، إنه كان يُعاني من اكتئاب حاد لم تعرف أسبابه.


ومن جهتها، أعلنت Susan Schneider زوجة الممثل حينها، إصابة زوجها بنوع معقد من أنواع الخرف يسبب تدمير الذاكرة والشخصية.

روبين ويليامز لم يبدأ مشواره كنجم صف أول، بل واجه صعوبات كثيرة في حياته وبدأ كمؤدي وصلات كوميدية في نوادي سان فرانسيسكو لتنهال عليه بعد ذلك العروض السينمائية.

فيلم poeye يعد بداية انطلاق ويليامز في هوليوود، حيث خاض من خلاله أولى بطولاته عام 1980 وحقق من خلاله نجاحاً كبيراً، ثم قدم بعده عشرات الأفلام.

يشار الى ان روبين لم يكتف بتحقيق أفلامه إيرادات ضخمة، بل حصد عدة جوائز، أهمها جائزة "Emmy" مرتين، وجائزة "Golden Globe" أربع مرات، وجائزة "Grammy" خمس مرات.

 

 

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