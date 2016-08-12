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سفارة الإمارات في بانكوك تتابع أوضاع المواطنين إثر انفجار هواهين

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سفارة الإمارات في بانكوك تتابع أوضاع المواطنين إثر انفجار هواهين سفارة الإمارات في بانكوك تتابع أوضاع المواطنين إثر انفجار هواهين

أعلنت وزارة الخارجية في حسابها الرسمي على تويتر أن سفارة الدولة في بانكوك تقوم بمتابعة الانفجار الذي وقع في منطقة هواهين وذلك بالتنسيق مع السلطات التايلندية لمتابعة الأوضاع ، داعية مواطني الدولة المتواجدين في المنطقة إلى المكوث في مقار سكنهم .

وتقوم سفارة الدولة في بانكوك بمتابعة أوضاع المواطنين للاطمئنان على أحوالهم وذلك بالتنسيق مع السلطات التايلندية .

وتشير الأنباء الواردة من تايلاند إلى مقتلى سيدة تايلاندية  وجرح 23 شخصا بينهم سياح أجانب في إنفجارين هزا أحد المنتجعات السياحية في منطقة هواهين .

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