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صورة – جاري لينيكر سيفي بوعده ويظهر ' بملابسه الداخلية ' بعد معجزة ليستر

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صورة – جاري لينيكر سيفي بوعده ويظهر ' بملابسه الداخلية ' بعد معجزة ليستر صورة – جاري لينيكر سيفي بوعده ويظهر ' بملابسه الداخلية ' بعد معجزة ليستر

أكد جاري لينيكير المهاجم الإنجليزي السابق والمقدم الحالي لبرنامج "ماتش أوف زا داي" أنه سيفي بوعده ويظهر بملابسه الداخلية في برنامجه السبت المقبل.

لينيكر كان قد أكد الموسم الماضي أنه حال تتويج ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه فإنه سيظهر بملابسه الداخلية في أول حلقة من برنامجه للموسم الجديد.

وأكدت صفحة البرنامج الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن لينيكر سيفي بوعده يوم السبت المقبل في أولى حلقات الموسم الجديد.

ويذاع برنامج "ماتش أوف زا داي" على شاشة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

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