تقرير في الجول – أين زملاء بوجبا السابقين في يونايتد الآن ' كلهم يعانون '

أعلن نادي مانشستر يونايتد عن عودة لاعب الوسط الشاب بول بوجبا إلى الفريق مرة أخرى قادما من يوفنتوس ليجعل الشياطين الحمر لاعبهم السابق الاغلى في التاريخ بـ105 مليون يورو.

بوجبا ترك يونايتد مجانا إلى يوفنتوس منذ أربعة مواسم تألق في البيانكونيري مع أنطونيو كونتي ومن بعده ماكسيميليانو أليجري ولكن أين ذهب بقية زملائه السابقين في أكاديمية يونايتد؟

1-سام جونستون:

حارس فريق شباب يونايتد مازال على عهده الفريق حتى الآن ولكن على شكل إعارات متتالية إلى فرق الدرجات الأدنى الانجليزية ولكنه عاد إلى الفريق منذ يناير الماضي ومازال مستمرا كخيار ثالث.

2-توم ثروب:

قائد فريق بوجبا الذي توج معهم بكأس الاتحاد الانجليزي للشباب لم تكن مسيرته بالجيدة فيلعب حاليا مع فريق روثرهام في الدرجة الثانية الانجليزية وتمت إعارته الموسم الماضي إلى برادفورد سيتي.

3-ميشيل فورناسير:

اللاعب الإيطالي رحل سريعا عن فريق يونايتد قبل تصعيده إلى الفريق الأول وانضم إلى سامبدوريا ولكنه لم يوفق.

فورناسير يلعب حاليا مع فريق بيسكارا الصاعد حديثا للسيريا أ.

4-سيم ميكجنتي:اللاعب

الايرلندي انتقل سريعا للدرجة الثانية والثالثة الانجليزية فلعب حتى الآن في 10 فرق هناك رغم انه لم يكمل الـ22 عاما بعد.

ميكجنتي يلعب حاليا مع فريق توركاي يونايتد.

5-ريان تونكليف:

يعتبر أفضل حالا من زملاءه السابق ذكرهم، تونكليف لعب لفترة في فولام وذلك بعد عده إعارات قضاها مع أندية الدرجة الاولى بيتربرو وبارنسلي وويجان وبلاكبيرن.

6-رافائيل موريسون:

كان الموهبة الأكثر جذبا للأنظار والتي حازت على إعجاب الجميع وتوقع لها الكثير أن تنفجر بسبب مهاراته ولكن الجناح الانجليزي خيب كل الآمال.

موريسون يلعب حاليا في لاتسيو الإيطالي ولكن شتان ما بين نجاحات بوجبا وبين ما قدمه موريسون الذي يعاني حتى الآن من أجل إثبات جدارته.

7-جيليانو فان فيلزن:

اللاعب الهولندي لم ينجح في الحصول على فرصة مع الفريق الاول وعاد إلى بلاده سريعا حيث يلعب الآن مع فريق فولندام.

8-لارنيل كول:

اللاعب الشاب كان أولى طلبات المدرب رينيه ميلنستون في فولام ولكنه لم ينجح في الحصول على فرصته حيث وصل فيليكث ماجات بعد وصوله وأبعده عن خياراته.

كول مازال في فولام ولكنه قضى الموسم الماضي معارا في شروسبري في الدرجات الأدنى.

9-توم لورانس:

لاعب خط الوسط حصل على فرصة مع الفريق الأول ولكنه لم يستطع إقناع لويس فان جال بإمكانياته ليرحل إلى ليستر سيتي الموسم قبل الماضي.

وقضى لورانس الموسم الماضي في بلاكبيرن وكارديف سيتي في التشامبيونشيب.

10-جون كوفي:

نجح يونايتد في خطفه قبل نادي ليفربول قادما من بيرنلي وتم دفع ربع مليون باوند للتعاقد معه بعد منافسه مع الريدز.

اللاعب الغاني فشل في إقناع الجميع ورحل غير معروفا حيث يلعب حاليا في ساثوبورت في دوريات االهواة.

11-ميشيل كين:

اللاعب تمت إعارته للعديد من الفرق في الدرجة الثانية قبل أن يستقر في بيرنلي الذي نجح في التعاقد نهائيا مع اللاعب في 2015.

كين سيعود للبريميرليج الموسم المقبل بعد أن ساهم مع بيرنلي في الصعود والعودة مرة أخرى للأضواء.

12-ويل كين:

المهاجم الانجليزي مازال متواجدا مع يونايتد حتى الآن بعد قضاءه العديد من الإعارات ولكنه في طريقه للخروج من الفريق هذا الصيف سواء بالبيع النهائي أو الإعارة.

13-تايلر بلاكيت:

المدافع وجد نفسه يشارك الموسم قبل الماضي مع لويس فان جال قبل أن يتم إعارته إلى سيلتيك الأسكتلندي الموسم الماضي.

بلاكيت عاد ليونايتد مرة أخرى وينتظر فرصة أخرى سواء للخروج كمعار أو للإستمرار في الشياطين الحمر.

14خيسي لينجارد:

صانع الالعاب الانجليزي حصل على فرصته كاملة الموسم الماضي مع لويس فان جال ونجح في استغلالها ليتحول إلى أحد اللاعبين المهمين في تشكيلة يونايتد ومستمر حتى الآن رغم رحيل المدرب الهولندي ووصل مورينيو.