صورة - نيس يخلد أسماء ضحايا حادث المدينة على قميص الفريق

حرص نادي نيس الفرنسي على تخليد أسماء ضحايا حادث 14 يوليو الإرهابي الذي وقع في المدينة نفسها.

ووضع النادي الفرنسي الذي ينتمي لمدينة نيس أسماء الضحايا على قميص فريق كرة القدم.

واستبدل نيس شعار الراعي الرسمي لقميص الفريق بأسماء ضحايا الحادث الذين يبلغون 85 شخصا.

وأسفر الحادث الإرهابي في مدينة نيس قبل شهرا عن وقوع 85 ضحية وأكثر من 20 مصابا.

ومن المقرر أن يخوض فريق نيس الدوري الفرنسي افتتاح الموسم الجديد بهذا القميص.

ويفتتح نيس مبارياته في الدوري الفرنسي بمواجهة رين يوم 13 أغسطس الجاري وسيكون هذا الظهور الأول للفريق بقميصه الجديد الذي يحمل أسماء ضحايا حادث 14 يوليو.