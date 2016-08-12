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12330 عائلة عراقية نزحت عن الشرقاط والقيارة بسبب الحرب على داعش

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12330 عائلة عراقية نزحت عن الشرقاط والقيارة بسبب الحرب على داعش 12330 عائلة عراقية نزحت عن الشرقاط والقيارة بسبب الحرب على داعش
(أ ش أ)

قدرت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية تعداد العوائل النازحة من قضاء الشرقاط بصلاح الدين وناحية القيارة ومناطق جنوب الموصل بنينوى شمالى العراق بحوالى 12330 عائلة بسبب الحرب على تنظيم (داعش) الإرهابي.

وأوضح مدير قسم المحافظات الشمالية بالوزارة مهند صالح عبد الرحيم، فى تصريح صحفي، ان الوزارة استقبلت 610 عائلات فى مركز استقبال النازحين فى قضاء بيجى بصلاح الدين من النواحى والقرى التابعة لقضاء الشرقاط ومناطق جنوب الموصل خلال عمليات تحريرها من داعش.

وأشار إلى أن مجموع العوائل النازحة من مناطق اطراف قضاء الشرقاط والقيارة منذ بدء العمليات العسكرية بلغت 12330عائلة، ان العوائل النازحة حال وصولها مركز الاستقبال تباشر الوزارة بتقديم المساعدات اللازمة لها.

وقامت وزارة الهجرة والمهجرين بتوزيع مساعدات اغاثية عاجلة على العوائل النازحة والعائدة فى مركز تكريت وقضاء سامراء التابعتين لمحافظة صلاح الدين.. ووزعت الوزارة 3 آلاف حصة من المساعدات الاغاثية على الاسر العائدة الى قضائى الرمادى والخالدية بمحافظة الأنبار.. كما وزعت بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى مساعدات اغاثية على 5,582 أسرة نازحة فى اقضية ونواحى محافظة واسط جنوب العراق.

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مصر 365