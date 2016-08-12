كلينتون: خطتي الاقتصادية ستقدم المزيد للطبقة المتوسطة

قالت مرشحةالحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون في خطاب ألقته بولاية ميشيجان يوم الخميس إن خططها الخاصة بالوظائف والضرائب ستساعد الأمريكيين من الطبقة المتوسطة بصورة أفضل من خطط منافسها مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب والتي أعلنها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتطرقت كلينتون خلال خطابها إلى الكثير من السياسات وتفاصيل الخطط التي أعلنتها العام الماضي على عكس منافسها الذي لم يقدم الكثير من التفاصيل عن خططه.

وألقى ترامب خطابا عن سياساته الاقتصادية في ديترويت يوم الاثنين. وأعلن من اختارهم كمستشاريه الاقتصاديين الأسبوع الماضي.

وبحسب رويترز قالت كلينتون بعد أن قامت بجولة في مصنع ينتج قطع الغيار لصناعة الفضاء في مدينة وارن “لم يقدم أي خطط موثوقة لتعالج ما تواجهه الأسر العاملة اليوم.”

واحتلت قضية مخاوف العمال من اتفاقات التجارة موقعا رئيسيا وسط قضايا انتخابات 2016 ورفضت كلينتون الصورة التي رسمها لها ترامب والتي تصفها بأنها تتظاهر فقط بعدم تأييدها لاتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي بعد أن أشادت به وهي وزيرة للخارجية في إدارة أوباما خلال ولايته الأولى لكنها عارضته خلال حملتها الانتخابية للرئاسة.

وقالت كلينتون “حقيقي أن اتفاقات التجارة السابقة تم الترويج لها لدى الأمريكيين بسيناريوهات وردية لم تتحقق في النهاية.”

وأضافت “الحل لا يكمن في أن نفقد صوابنا أو نعزل أنفسنا عن العالم لأن ذلك سيقضي على المزيد من الوظائف… الحل هو أن نجعل اتفاقات التجارة تعمل في صالحنا وليس ضدنا… ولذلك رسالتي لكل عامل في ميشيجان وفي أنحاء أمريكا هي: سأمنع أي اتفاق تجارة يقلل من الوظائف أو الرواتب بما في ذلك اتفاق الشراكة عبر الهادي.”