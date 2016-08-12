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رئيس جامعة جنوب الوادي يزور جامعة فرانكفورت الألمانية‎

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رئيس جامعة جنوب الوادي يزور جامعة فرانكفورت الألمانية‎ رئيس جامعة جنوب الوادي يزور جامعة فرانكفورت الألمانية‎

جانب من زيارة رئيس الجامعة لألمانيا

 

أكد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، على أهمية التعاون مع الجامعات الأوروبية، في إطار العديد من المشروعات البحثية المشتركة في مختلف المجالات، مما يعود بالنفع على الدراسات العليا والبحث العلمي، بمختلف كليات الجامعة للارتقاء بجودة ومعدلات النشر العلمي للجامعة، ولتقدم ترتيب جامعة جنوب الوادي سواء على المستوى الاقليمي أو الدولي.

وجاء ذلك خلال زيارته الى جامعة فرانكفورت بدولة ألمانيا، حيث أضاف رئيس الجامعة أن الهدف من تلك الزيارة إيجاد فرص أكثر لتمويل المشروعات البحثية، استمرارًا للتعاون الذي تمثل في الفترة الماضية مع مشروعات الاتحاد الأوروبي.

والجدير بالذكر أن رئيس الجامعة، زار خلال جولته بجامعة فرانكفورت المعامل البحثية بقسم الفيزياء، كما زار أحد الشركات المتخصصة في إنتاج أجهزة قياس الخواص الفيزيائية، وذلك ضمن أنشطة مشروع التميز في تدريس علوم النانو، وللتعرف على أحدث التقنيات العالمية في تحضير ودراسة خواص المواد وتطبيقاتها في المجالات العلمية الحديثة.

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