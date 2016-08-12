إنيمبا يعترض على الموعد الجديد لمواجهة الزمالك

اعترض مسؤولو إنيمبا النيجيري على الموعد الجديد لمباراتهم مع الزمالك التي سوف تقام يوم السبت المقبل في ملعب بتروسبورت في دوري أبطال إفريقيا.

وكان من المفترض أن يستضيف الزمالك منافسه إنيمبا يوم الأحد المقبل في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الثانية إلا أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قام بتقديم المباراة لتقام السبت.

وكان إنيمبا مازال مستقل الطائرة التي تقله للقاهرة أثناء تبديل موعد المباراة ما جعلهم يعربون عن غضبهم من خوض اللقاء يوم السبت نظرا لأن ذلك يعني خوضهم تدريبا واحدا فقط قبل المواجهة.

هذا في الوقت الذي كان يخطط فيه مسؤولي إنيمبا التدرب مرتين الأول على الملعب الفرعي والثاني الرئيسي قبل مواجهة الزمالك.

لكن رد مسؤولو الزمالك على نظرائهم في إنيمبا أن عليهم اللجوء للكاف لأنه هو من قام بتبديل موعد المباراة وليس لهم أدنى علاقة بالأمر.