تحليل في الجول – ربيع ياسين: الأهلي يستطيع الفوز على زيسكو.. وهذا التشكيل الأنسب

يشعر ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشباب بالتفاؤل في قدرة الأهلي على الفوز على زيسكو يونايتد الزامبي في مباراتهما المقبلة في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي منافسه زيسكو يوم الجمعة في خامس جولات دوري الأبطال لحساب المجموعة الأولى، حيث يحتاج الفريق الأحمر للانتصار لمواصلة المنافسة على التأهل للدور نصف النهائي.

ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد أربع نقاط في المجموعة بالتساوي مع أسيك أبيدجان، بينما يأتي زيسكو ثانيا بسبع نقاط بالتساوي مع الوداد المتصدر.

وتحدث ربيع ياسين لـFilGoal.com قائلا:"أشعر بالتفاؤل بقدرة الأهلي على الفوز على زيسكو فالأهلي يمرض ولا يموت".

وواصل لاعب الأهلي السابق"الأهلي عودنا دائما على قدرته على العودة من بعيد في الأوقات الصعبة وخبرات اللاعبين الكبيرة قادرة على تحقيق نتيجة إيجابية مثلما حدث أمام الوداد في المباراة السابقة".

وشدد ياسين"الأهلي ليس الفريق الذي يقبل الانهيار لمجرد خسارة مباراة أو بطولة، وبالتأكيد الجهاز الفني عمل على علاج الأخطاء التي ظهرت في لقاء الزمالك".

وطالب ياسين بضرورة الحفاظ على سعد سمير مدافع الأهلي وعدم تدميره بسبب أخطائه في مباراة القمة، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة الدفع بعلي معلول ومروان محسن.

وأردف"معلول يجب أن يبدأ وكذلك مروان محسن على أن يعود عمرو جمال لمقاعد البدلاء لتنظيم أموره من جديد".

وعن التشكيل الأفضل للأهلي خلال المباراة أجاب ربيع ياسين قائلا:"أحمد عادل عبد المنعم وأمامه الرباعي أحمد فتحي ورامي ربيعة وسعد سمير وعلي معلول".

وأتم"في خط الوسط يتجاور حسام غالي وحسام عاشور وأمامهما عبد الله السعيد ومؤمن زكريا ووليد سليمان حال جاهزيته، ومروان محسن وحيدا في الهجوم".