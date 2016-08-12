خليفة يصدر مرسوماً بإنشاء الدائرة الخاصة لرئيس الدولة

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم «2» لسنة 2016 بشأن إنشاء دائرة تسمى «الدائرة الخاصة لرئيس الدولة»، تحل محل دائرة أعمال رئيس الدولة، وتتبع وزير شؤون الرئاسة. كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوماً اتحادياً بتعيين معالي الدكتور أحمد مبارك علي راشد المزروعي رئيساً للدائرة الخاصة لرئيس الدولة بدرجة وزير.

ونص المرسوم أيضاً على أن لوزير شؤون الرئاسة تحديد آلية مباشرة الاختصاصات المتعلقة بالدائرة، وإدخال أي تعديلات يراها عليها.

> وقضى المرسوم بأن يصدر وزير شؤون الرئاسة الهيكل التنظيمي للدائرة الخاصة لرئيس الدولة واللوائح الداخلية والمالية والتنظيمية المنظمة لسير العمل بها، على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون أو يتعارض معه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

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