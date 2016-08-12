وزير النقل : «لدينا قاهرة جديدة تحت الأرض»

أكد الدكتور جلال السعيد، وزير النقل، أنه سيتم البدء فى المرحلة الثالثة لخط مترو الأنفاق مع مطلع شهر سبتمبر المقبل، بطول 43 كيلو مترا وبتكلفة تصل لـ 50 مليار جنيه.

> وقال الوزير فى حواره ببرنامج “نظرة”: “المواطن المصرى لا يعرف أن هناك قاهرة أخرى تحت الأرض، وانتهينا من الخط الأول والثانى ونعمل بالخط الثالث وقريبا سيتم البدء فى الخط الرابع”.