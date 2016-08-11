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إيطاليا ترفع مستوى التأهب الأمني بالموانئ السياحية

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إيطاليا ترفع مستوى التأهب الأمني بالموانئ السياحية إيطاليا ترفع مستوى التأهب الأمني بالموانئ السياحية

قال متحدث باسم خفر السواحل الإيطالي إن السلطات المختصة شددت الإجراءات الأمنية في الموانئ السياحية مما يكثف الضوابط على الأفراد والمركبات في ذروة الموسم السياحي الصيفي.

وأضاف المتحدث أن فنشنزو ميلونه الأدميرال في خفر السواحل أصدر تعليماته للموانئ، التي تستقبل السفن السياحية والمسافرين لرفع مستوى التأهب لديها إلى المستوى الثاني علما أن المستوى الأعلى هو الثالث، فيما لم يعط خفر السواحل أي تبرير لإجراءاته.

وتطبق إيطاليا مستوى التأهب الأمني الثاني، وهو الأعلى على الإطلاق في غياب أي خطر مباشر على البلاد، وذلك منذ الهجمات على فرنسا وبلجيكا في العام الماضي.

ولمحت إيطاليا في الأسبوع الماضي إلى أنها عازمة على السماح باستخدام قواعدها الجوية ومجالها الجوي في الهجمات، التي تشن على متشددي تنظيم داعش في ليبيا، التي استمرت هذا الأسبوع، في حال طلبت الولايات المتحدة منها ذلك.

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