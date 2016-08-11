ستانلي يظهر في قائمة الزمالك “غير المكتملة” لمباراة إنيمبا النيجيري

أعلن مؤمن سليمان المدير الفني للزمالك، اليوم الخميس، قائمة الفريق الأبيض التي تستعد لمواجهة إنيمبا النيجيري يوم السبت المقبل ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال افريقيا.

وسيخوض الزمالك المباراة بقائمة اضطرارية بسبب رحيل عدد من العناصر المقيدة في القائمة الإفريقي، حيث سيلعب الأبيض المباراة بقائمة مكونة من 17 لاعب فقط.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي :-

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي وعمر صلاح.

في الدفاع: علي فتحي وإسلام جمال وعلي جبر وأحمد دويدار ورمزي خالد.

في الوسط: طارق حامد وإبراهيم صلاح وأحمد توفيق ومعروف يوسف وأيمن حفني ومصطفى فتحي ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

في الهجوم: باسم مرسي ، ايمانويل مايوكا ، ستانلي.

وسيفقد الزمالك جهود كلًا من محمد إبراهيم ومحمود عبد الرحيم جنش بسبب الإصابة.

وكان الاتحاد الإفريقي قد قدّم موعد المباراة، لتقام يوم السبت بدلًا من الأحد.