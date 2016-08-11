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فرنسا: المعركة ضد الرسائل المشفرة تحتاج لمبادرة عالمية

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فرنسا: المعركة ضد الرسائل المشفرة تحتاج لمبادرة عالمية فرنسا: المعركة ضد الرسائل المشفرة تحتاج لمبادرة عالمية

برنارد كازنوف

قال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف يوم الخميس إن مواجهة الرسائل المشفرة التي يستخدمها المتشددون الإسلاميون على نطاق واسع لتخطيط هجمات تحتاج لجهد دولي وإنه يريد من ألمانيا أن تساعده على الترويج لمبادرة عالمية.

وأضاف كازنوف إنه سيلتقي مع نظيره الألماني توماس دي مايتسيره في 23 أغسطس في باريس وسيناقش مبادرة أوروبية بغية البدء في خطة تحرك عالمية.

وتبذل أجهزة المخابرات الفرنسية جهودا مضنية لاعتراض رسائل المتطرفين الإسلاميين الذين يتحولون بشكل متزايد من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي إلى خدمات الرسائل المشفرة. ويعتبر تنظيم داعش  من أكبر مستخدمي هذه التطبيقات مثل تلجرام.

وبحسب رويترز قال كازنوف للصحفيين بعد اجتماع حكومي بشأن الأمن “كثير من الرسائل المتعلقة بتنفيذ هجمات إرهابية ترسل باستخدام التشفير.. إنها قضية محورية في الحرب على الإرهاب.”

وأضاف قائلا “فرنسا ستقدم مقترحات. أرسلت عددا منها لنظيري الألماني.”

ورفض كازنوف القول إن كانت فرنسا ستطلب أي تقنيات لفك التشفير من الشركات التي تشغل هذه الخدمات.

 

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