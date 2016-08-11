8 أطعمة تساعدك على خسارة وزنك خلال الصيف

الصيف من المواسم التي يكثر فيها الاهتمام بخسارة الوزن، حيث نكون عادةً قد اكتسبنا وزنًا زائدًا في الشتاء، نظرًا لكثرة تناولنا الأكلات عالية السعرات، لتشعرنا بالدفء بالإضافة إلى الإكثار من تناول المشروبات الساخنة، ويأتي علينا فصل الصيف الغني بالأطعمة اللذيذة والصحية التي تساعدك على خسارة الوزن.

ونقدم لكي بعض الأطعمة الخفيفة المنعشة التي تساعد على خسارة الوزن والوصول للرشاقة المرجوة في فصل الصيف.

الخيار:

ويحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء، كما أنه غني بالكبريت والسيليكون، ما يجعله وجبة خفيفة صحية بإردة تساعد على حرق الدهون، بالإضافة إلى أنه غني بالألياف التي تعطي شعورًا بالامتلاء، والأهم من كل ذلك، أنه منخفض جدًا في السعرات الحرارية.

الخس:

ويحتوي الخس على فيتامينات وأملاح معدنية وألياف مفيدة للجسم، ويعد من الخضروات الغنية بالماء، لذا يلجأ له الكثيرون في الصيف وخلال اتباع الحميات الغذائية، لأنه يساعد على الشعور بالشبع، ما يؤدي إلى خسارة الوزن الزائد.

البطيخ:

يُعد البطيخ أحد أهم الفواكه التي يُوصى بها في الأنظمة الغذائية المخصصة لإنقاص الوزن الزائد، لأنه يحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية ونسبة عالية من الماء تقترب من 92%، ما يؤدي إلى الشعور بالشبع والامتلاء، ويساعد على ترطيب الجسم وخفض درجة حرارته الداخلية، ما يجعله من الفواكه الصيفية المفضلة في النظم الغذائية، التي تستخدم في إنقاص الوزن.

التين:

تحتوي 3 حبات من التين على 60 سعرة حرارية فقط، ويعد من أكثر الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، التي تمنح الشعور بالشبع والامتلاء، ولذلك هو من أنسب الأطعمة المناسبة في إنقاص الوزن.

التوت الأحمر:

التوت الأحمر من الفواكه الصيفية اللذيذة المفيدة جدًا للجسم والمنخفض السعرات الحرارية، ويحتل التوت المركز الأول في قدرته على القضاء على الدهون المتراكمة في الجسم، وخاصة دون الخصر والأرداف ويساعد على التخلص من السيليوليت بشكل كبير.

التفاح:

يُعد التفاح أهم فاكهة لمن يتبعون الأنظمة الغذائية، فهو وجبة صحية مشبعة ولا تكسبك المزيد من السعرات الحرارية، وتشير الدراسات والتجارب إلى أن تناول تفاحة يوميًا يساعد على التخسيس السريع وحرق الدهون، لأن التفاح يحتوي على ألياف، تسمى البكتين، تساعد على الإحساس بالشبع، بالإضافة إلى أن التفاح يحتوي على عدة فيتامينات والمعادن التي لها فوائد كثيرة للجسم.

الخوخ:

يعد الخوخ فاكهة مثالية، لأنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والفيتامينات، التي تساعد على زيادة معدل عملية التمثيل الغذائي بالجسم، وبالتالي يساعد على التخلص من الوزن الزائد، بالإضافة إلى أنه يحتوي على الكثير من الألياف التي تستغرق وقتًا طويلًا في المعدة قبل أن يتخلص منها الجسم، ما يشعرك بالشبع لفترات طويلة.

الذرة المشوية:

تساعد الذرة المشوية في خسارة الوزن، لأنها تعدّل نسبة السكر في الدم وتوقف الشعور بالجوع وتُقلل من نسبة تناول المزيد من الطعام.